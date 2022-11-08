Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джо Уилльямс - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Джо
    Фамилия Уилльямс
    Команда Бристоль Сити
    Состав Основной
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 декабря 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 25' Кардифф 2:0 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 1' - 89' Бристоль Сити 0:3 Манчестер Сити Англия. Кубок, 1/8 финала
    87'
    25.02.2023 1' - 90' Бристоль Сити 1:0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 1' - 87' Сандерленд 1:1 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 1' - 90' Бристоль Сити 1:1 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 90' Бристоль Сити 1:0 Норвич Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    58'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бристоль Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 46' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:3 Линкольн (Линкольн)
    • Читайте нас: 
    11