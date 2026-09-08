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Халл Сити
Киран Доуэлл
Статистика
€ 600 тыс
Киран Доуэлл - статистика
Халл Сити
10 октября 1997 (28)
#26 | Полузащитник
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Сандерленд
1 : 0
08.09.2026
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Сток Сити
1 : 1
25.08.2026
Халл Сити
1' - 81'
45'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
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И
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П
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Халл Сити
1
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Сандерленд
1 : 0
08.09.2026
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Сток Сити
1 : 1
25.08.2026
Халл Сити
1' - 81'
45'
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