Глен Камара - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Глен
|Фамилия
|Камара
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тампере
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Имя
|Глен
|Фамилия
|Камара
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тампере
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|Был в запасе
|Хиберниан
|1:4
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|04.03.2023
|Был в запасе
|Рейнджерс
|3:1
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|18.02.2023
|1' - 88'
|Ливингстон
|0:3
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Финляндия
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|1' -90'
|Черногория
|0:2
|Финляндия
|23.09.2022
|1' -90'
|Финляндия
|1:1
|Румыния
|61'
|14.06.2022
|46' -90'
|Босния и Герцеговина
|3:2
|Финляндия
|11.06.2022
|1' -90'
|Румыния
|1:0
|Финляндия
|07.06.2022
|1' -67'
|Финляндия
|2:0
|Черногория
|04.06.2022
|1' -90'
|Финляндия
|1:1
|Босния и Герцеговина