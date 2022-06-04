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    Глен Камара - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Глен
    Фамилия Камара
    Команда Рейнджерс
    Состав Основной
    Родной город Тампере
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 октября 1995 (27 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 Был в запасе Хиберниан 1:4 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    04.03.2023 Был в запасе Рейнджерс 3:1 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    18.02.2023 1' - 88' Ливингстон 0:3 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Финляндия 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 1' -90' Черногория 0:2 Финляндия
    23.09.2022 1' -90' Финляндия 1:1 Румыния
    61'
    14.06.2022 46' -90' Босния и Герцеговина 3:2 Финляндия
    11.06.2022 1' -90' Румыния 1:0 Финляндия
    07.06.2022 1' -67' Финляндия 2:0 Черногория
    04.06.2022 1' -90' Финляндия 1:1 Босния и Герцеговина
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