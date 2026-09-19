Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Эвертон
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Статистика
€ 10 млн
Эйнсли Мэйтленд-Найлс - статистика
Эвертон
29 августа 1997 (29)
#2 | Полузащитник
Англия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Эвертон
1 : 0
19.09.2026
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвертон
1 : 0
16.09.2026
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Тоттенхэм
0 : 0
12.09.2026
Эвертон
1' - 75'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Эвертон
2 : 2
06.09.2026
Манчестер Юнайтед
77' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
1 : 1
29.08.2026
Гавр
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Лион
1 : 2
26.08.2026
Фенербахче
1' - 62'
61'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Премьер-лига 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок лиги 2020/2021
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Лига наций 2020/2021
Суперкубок Англии 2020
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2019/2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эвертон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Эвертон
1 : 0
16.09.2026
Вулверхэмптон
1' - 90'
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
1
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
3
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
2
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
1
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
2
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+