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    Эйнсли Мэйтленд-Найлс - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Эйнсли
    Фамилия Мэйтленд-Найлс
    Команда Саутгемптон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 августа 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Саутгемптон 1:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 Был в запасе Саутгемптон 1:2 Гримсби Таун Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 1' - 90' Лидс 1:0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Челси 0:1 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 90' Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    37'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саутгемптон 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2023 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    20.12.2022 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1 Линкольн (Линкольн)
    09.11.2022 60' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1
    (6:5)п    		 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
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