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Аргентина. Примера
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Унион Санта-Фе
Франко Фрагапане
Статистика
€ 900 тыс
Франко Фрагапане - статистика
Унион Санта-Фе
6 февраля 1993 (33), Мендоса
#7 | Нападающий
182 см | 79 кг
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Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Миннесота Юнайтед
23
1
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Миннесота Юнайтед
1 : 1
03.11.2024
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
0 : 0
30.10.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 50 тур
Миннесота Юнайтед
4 : 1
20.10.2024
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
06.10.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 47 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
03.10.2024
Миннесота Юнайтед
65' - 90'
США. МЛС, 45 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 0
29.09.2024
Колорадо
68' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Канзаc Сити
0 : 2
22.09.2024
Миннесота Юнайтед
61' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
19.09.2024
Цинциннати
81' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Сент-Луис
1 : 3
15.09.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Сан-Хосе
1 : 2
01.09.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
25.08.2024
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
21.07.2024
Сан-Хосе
33' - 77'
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 3
18.07.2024
Ди Си Юнайтед
59' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
14.07.2024
Миннесота Юнайтед
65' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
08.07.2024
Миннесота Юнайтед
77' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 3
04.07.2024
Ванкувер Уайткепс
62' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
23.06.2024
Остин
58' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Даллас
5 : 3
20.06.2024
Миннесота Юнайтед
70' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Сиэтл
2 : 0
16.06.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
09.06.2024
Даллас
1' - 65'
43'
США. МЛС, 21 тур
Колорадо
3 : 3
26.05.2024
Миннесота Юнайтед
63' - 90'
США. МЛС, 20 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 1
19.05.2024
Портленд
1' - 56'
США. МЛС, 18 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
16.05.2024
Лос-Анджелес Гэлакси
60' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Атланта Юнайтед
1 : 2
05.05.2024
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 1
28.04.2024
Канзаc Сити
1' - 46'
США. МЛС, 13 тур
Шарлотт
0 : 3
22.04.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 60'
49'
США. МЛС, 11 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 2
14.04.2024
Динамо Хьюстон
65' - 90'
70'
США. МЛС, 10 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
07.04.2024
Реал Солт-Лейк
84' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
30.03.2024
Миннесота Юнайтед
84' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 0
17.03.2024
Лос-Анджелес
61' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Остин
1 : 2
25.02.2024
Миннесота Юнайтед
1' - 78'
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