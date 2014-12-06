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    Франко Фрагапане - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Франко
    Фамилия Фрагапане
    Команда Миннесота Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Мендоса
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 182
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эльче 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.2015 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:0 Эльче (Эльче)
    31.01.2015 Был в запасе Гранада (Гранада) 1:0 Эльче (Эльче)
    18.01.2015 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:0 Леванте (Валенсия)
    11.01.2015 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:2 Эльче (Эльче)
    03.01.2015 Был в запасе Эльче (Эльче) 2:2 Вильярреал (Вильярреал)
    06.12.2014 66' -90' Эльче (Эльче) 0:2 Атлетико (Мадрид)
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