Франко Фрагапане - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Франко
|Фамилия
|Фрагапане
|Команда
|Миннесота Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мендоса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Имя
|Франко
|Фамилия
|Фрагапане
|Команда
|Миннесота Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мендоса
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эльче
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2015
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|31.01.2015
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|1:0
|Эльче (Эльче)
|18.01.2015
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:0
|Леванте (Валенсия)
|11.01.2015
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:2
|Эльче (Эльче)
|03.01.2015
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|2:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|06.12.2014
|66' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)