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Команды
Депортиво
Анхелиньо
Статистика
€ 4,50 млн
Анхелиньо - статистика
Депортиво
4 января 1997 (29)
#17 | Защитник
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
1' - 59'
59'
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
3 : 1
30.08.2026
Валенсия
Был в запасе
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Голландия. Эредивизие 2017/2018
Испания. Сегунда 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
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Депортиво
1
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
1' - 59'
59'
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
3 : 1
30.08.2026
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Малага
1 : 1
24.08.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
1 : 1
17.08.2026
Эльче
Был в запасе
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