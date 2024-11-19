Статистика по турнирам

Лига наций 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015