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Расписание матчей
Лига наций
Мальта - Андорра
Мальта - Андорра: обзор матча 19 ноября 2024
Мальта
19.11.2024, вторник, 22:45
Лига наций, группа D2, 6 тур
0 : 0
Завершен
Андорра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальта - Андорра
90'
+3
Желтая карточка
П. Бабо
Замена
С. Писани
️️️️
Т. Теума
90'
+1
86'
Замена
F. Pomares Ortega
️️️️
И. Оливера
85'
Желтая карточка
И. Оливера
Желтая карточка
М. Бирман
75'
63'
Замена
Куку
️️️️
И. Фернандес
63'
Замена
П. Бабо
️️️️
J. Teixeira
57'
Желтая карточка
J. Teixeira
Замена
А. Сатариано
️️️️
П. Мбонг
46'
Замена
B. Tuma
️️️️
T. Buhagiar
46'
Замена
М. Бирман
️️️️
Р. Камензули
34'
Замена
Э. Пепе
️️️️
Ю. Дегабриэле
24'
21'
Желтая карточка
И. Фернандес
Желтая карточка
Д. Мбонг
20'
Красная карточка
Г. Менц
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
4
Габриэль Менц
ЦЗ
2
Жан Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
(К)
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
18
Юрген Дегабриэле
ЦФ
19
Trent Buhagiar
ЦФ
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
23
Бил Борра
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
16
João Teixeira
ЦП
16
Эрик Искьердо
ЦП
21
Марк Гарсия
(К)
ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
20
Ицан Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Мальта
12
Мэттью Грек
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
15
Майлз Бирман
ЛЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
22
Люк Табоне
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
18
Стив Писани
ЦП
17
Ники Мускат
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
17
Basil Tuma
ЦП
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
2
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
Андорра
13
Хиско
ВР
12
Mauro Rabelo
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
3
Пау Бабо
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
9
Куку
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
8
Уго Феррейра
ЦФ
3-3-1-3
1
Бонелло
5
Шоу
4
Менц
2
Борг
3
Камензули
6
Гилламьер
7
Мбонг
10
Теума
8
Мбонг
19
18
Дегабриэле
4-4-2
12
Альварес
15
Сан Николас
23
Борра
22
Оливера
4
Гарсия
16
16
Искьердо
21
Гарсия
17
Сервос
20
Фернандес
11
Росас
3
Камензули
15
Бирман
15
Бирман
3
Камензули
18
Дегабриэле
13
Пепе
13
Пепе
18
Дегабриэле
8
Мбонг
23
Сатариано
23
Сатариано
8
Мбонг
10
Теума
18
Писани
18
Писани
10
Теума
19
17
17
19
22
Оливера
6
6
22
Оливера
16
3
Бабо
3
Бабо
16
20
Фернандес
9
Куку
9
Куку
20
Фернандес
Остались в запасе
Мальта
Андорра
12
Мэттью Грек
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
22
Люк Табоне
ЦЗ
17
Ники Мускат
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
2
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
13
Хиско
ВР
12
Mauro Rabelo
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
8
Уго Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
12
Мэттью Грек
ВР
16
Рашид Аль-Туми
ВР
22
Люк Табоне
ЦЗ
17
Ники Мускат
ЦП
21
Данстен Велла
ЦП
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
2
Карло Заммит Лонарделли
ЦФ
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
12
Mauro Rabelo
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
16
Альберт Рейес
ЦП
9
Аарон Санчес
ЦФ
8
Уго Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Мальта - Андорра
2
1
4
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
4
Нарушения
7
28
Офсайды
3
0
Количество передач
438
332
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
71
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Luka Bilbija, Bosnia & Herzegovina
Стадион:
Национальный стадион
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