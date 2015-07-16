Александр Пономарев - статистика
#78 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Пономарев
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Пономарев
|Команда
|Уфа
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|186
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.09.2015
|86' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|22.08.2015
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|16.08.2015
|1' -61'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|08.08.2015
|83' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.07.2015
|75' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|25.07.2015
|73' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|16.07.2015
|79' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:3
|Уфа (мол) (Уфа)