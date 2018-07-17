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    Андрей Конаков - статистика

    #54 | Вратарь
    Имя Андрей
    Отчество Олегович
    Фамилия Конаков
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 июня 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чертаново 2 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.07.2018 1' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:2 Чертаново (Москва)
    17.07.2018 1' -90' Чертаново (Москва) 1:1 Ротор (Волгоград)
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