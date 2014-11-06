Андреа Палацци - статистика
#96 | Полузащитник
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Палацци
|Команда
|Интер
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 февраля 1996 (27 лет)
Стоимость:
€ 325
тыс
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Палацци
|Команда
|Интер
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 февраля 1996 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|0:0
|Интер (Милан)
|06.11.2014
|83' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:1
|Интер (Милан)