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    Андреа Палацци - статистика

    #96 | Полузащитник
    Имя Андреа
    Фамилия Палацци
    Команда Интер
    Состав Молодежный
    Родной город Милан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 февраля 1996 (27 лет)
    Стоимость:
    € 325
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 Был в запасе Карабах (Агдам) 0:0 Интер (Милан)
    06.11.2014 83' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:1 Интер (Милан)
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