Николай Мараев - статистика
#55 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Мараев
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Николай
|Отчество
|Васильевич
|Фамилия
|Мараев
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бр
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -70'
|Уфа (Уфа)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|1:0
(5:4)п
|Арсенал (Тула)