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    Василий Мешковский - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Василий
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Мешковский
    Команда ЦРФСО
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦРФСО 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 0:0 Химки (Химки)
    01.11.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:1 ЦРФСО (Смоленск)
    26.10.2015 76' -90' ЦРФСО (Смоленск) 2:0 Домодедово (Москва)
    21.10.2015 Был в запасе Волга (Тверь) 1:1 ЦРФСО (Смоленск)
    17.10.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 0:0 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    05.10.2015 78' -90' ЦРФСО (Смоленск) 2:0 Карелия (Петрозаводск)
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