Василий Мешковский - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Василий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Мешковский
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Имя
|Василий
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Мешковский
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 декабря 1995 (27 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦРФСО
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Химки (Химки)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|26.10.2015
|76' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Домодедово (Москва)
|21.10.2015
|Был в запасе
|Волга (Тверь)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|17.10.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|05.10.2015
|78' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)