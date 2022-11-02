Алан Хугаев - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Алан
|Отчество
|Робертович
|Фамилия
|Хугаев
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 августа 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Вес
|69
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Алан
|Отчество
|Робертович
|Фамилия
|Хугаев
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 августа 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Вес
|69
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|70' - 90'
|Уфа
|4:1
|Велес
|Россия. Первая лига, 21 тур
|26.02.2023
|1' - 46'
|Уфа
|1:2
|Ахмат
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|2
|1
|0
|1
|0
|Уфа
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -46'
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Ахмат (Грозный)
|16.11.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|87'
|02.11.2022
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Волгарь (Астрахань)