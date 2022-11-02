Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Алан Хугаев - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Алан
    Отчество Робертович
    Фамилия Хугаев
    Команда Уфа
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 августа 1991 (31 год)
    Рост 174
    Вес 69
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 70' - 90' Уфа 4:1 Велес Россия. Первая лига, 21 тур
    26.02.2023 1' - 46' Уфа 1:2 Ахмат Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 2 1 0 1 0
    Уфа 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -46' Уфа (Уфа) 1:2 Ахмат (Грозный)
    16.11.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Алания (Владикавказ)
    87'
    02.11.2022 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Волгарь (Астрахань)
    • Читайте нас: 
    11