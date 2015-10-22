Энди Кавая - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Энди
|Фамилия
|Кавая
|Команда
|Альбасете
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Энди
|Фамилия
|Кавая
|Команда
|Альбасете
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюссель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|90' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|22.10.2015
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|2:1
|Тоттенхэм (Лондон)