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    Энди Кавая - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Энди
    Фамилия Кавая
    Команда Альбасете
    Состав Основной
    Родной город Брюссель
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 августа 1996 (26 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 90' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Карабах (Агдам)
    22.10.2015 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 2:1 Тоттенхэм (Лондон)
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