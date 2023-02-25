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    Адама Траоре - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Адама
    Фамилия Траоре
    Команда Хатайспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июня 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 81' - 90' Ковентри 1:1 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 36 тур
    03.03.2023 Был в запасе Халл Сити 2:0 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 78' - 90' Бристоль Сити 1:0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 34 тур
    Статистика по турнирам
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