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Адама Траоре
Статистика
Адама Траоре - статистика
Завершил карьеру
28 июня 1995 (31)
#10 | Полузащитник
Мали
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Англия. Чемпионшип 2023/2024
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Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Халл Сити
1 : 2
08.08.2023
Донкастер Роверс
1' - 57'
43'
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