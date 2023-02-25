Адама Траоре - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Адама
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Хатайспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Адама
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Хатайспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 1995 (27 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|81' - 90'
|Ковентри
|1:1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|03.03.2023
|Был в запасе
|Халл Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|78' - 90'
|Бристоль Сити
|1:0
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|81' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|03.03.2023
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|25.02.2023
|78' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)