Дино Хотич - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Дино
|Фамилия
|Хотич
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|168
|Вес
|69
|Имя
|Дино
|Фамилия
|Хотич
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|168
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|26
|4
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|70' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:1
|Серен (Серен)
|25.02.2023
|76' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|19.02.2023
|82' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|90'
|10.02.2023
|73' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|29.01.2023
|74' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Гент (Гент)
|21.01.2023
|88' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|90'
|18.01.2023
|61' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|15.01.2023
|1' -72'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|07.01.2023
|1' -68'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|23.12.2022
|1' -57'
|Мехелен (Мехелен)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|05.11.2022
|1' -88'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|29.10.2022
|1' -78'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|21.10.2022
|1' -70'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|18.10.2022
|1' -70'
|Серен (Серен)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|15.10.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|5:1
|Эйпен (Эйпен)
|09.10.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.10.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|59' 76' 88' 76'
|17.09.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Остенде (Остенде)
|11.09.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Антверпен (Антверпен)
|02.09.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|27.08.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|20.08.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|13.08.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Мехелен (Мехелен)
|07.08.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|30.07.2022
|1' -78'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|24.07.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)