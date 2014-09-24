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    Толкай Чигерчи - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Толкай
    Фамилия Чигерчи
    Команда Гамбург
    Состав Молодежный
    Родной город Норденхам
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 января 1995 (28 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гамбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.09.2014 Был в запасе Гамбург (Гамбург) 1:2 Айнтрахт (Франкфурт)
    24.09.2014 73' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 1:0 Гамбург (Гамбург)
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