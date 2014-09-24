Толкай Чигерчи - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Толкай
|Фамилия
|Чигерчи
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Норденхам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Толкай
|Фамилия
|Чигерчи
|Команда
|Гамбург
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Норденхам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 января 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гамбург
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2014
|Был в запасе
|Гамбург (Гамбург)
|1:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|24.09.2014
|73' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:0
|Гамбург (Гамбург)