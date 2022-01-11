Умару Бангура - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Умару
|Фамилия
|Бангура
|Команда
|Ксамакс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фритаун
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Умару
|Фамилия
|Бангура
|Команда
|Ксамакс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Фритаун
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сьерра-Леоне
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2022
|1' -90'
|Сьерра-Леоне
|0:1
|Экваториальная Гвинея
|16.01.2022
|1' -90'
|Кот-д'Ивуар
|2:2
|Сьерра-Леоне
|11.01.2022
|1' -90'
|Алжир
|0:0
|Сьерра-Леоне
|78'