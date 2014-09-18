Йосип Иванчич - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Йосип
|Фамилия
|Иванчич
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 1991 (31 год)
|Имя
|Йосип
|Фамилия
|Иванчич
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 марта 1991 (31 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|76' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Риека (Риека)
|90'
|18.09.2014
|81' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Риека (Риека)
|90'