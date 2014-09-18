Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Йосип Иванчич - статистика

    #28 | Нападающий
    Имя Йосип
    Фамилия Иванчич
    Команда Риека
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 марта 1991 (31 год)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риека 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 76' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Риека (Риека)
    90'
    18.09.2014 81' -90' Стандард (Льеж) 2:0 Риека (Риека)
    90'
    • Читайте нас: 
    11