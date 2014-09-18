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    Лионн - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Жозе Лионн
    Фамилия де Лучена
    Команда Риу Аве
    Состав Основной
    Родной город Форталеза
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 января 1989 (34 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риу Аве 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 2:0 Ольборг (Ольборг)
    27.11.2014 1' -83' Динамо (Киев) 2:0 Риу Аве (Вила-ду-Конди)
    18.09.2014 1' -90' Риу Аве (Вила-ду-Конди) 0:3 Динамо (Киев)
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