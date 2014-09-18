Лионн - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Жозе Лионн
|Фамилия
|де Лучена
|Команда
|Риу Аве
|Состав
|Основной
|Родной город
|Форталеза
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1989 (34 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Жозе Лионн
|Фамилия
|де Лучена
|Команда
|Риу Аве
|Состав
|Основной
|Родной город
|Форталеза
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 января 1989 (34 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риу Аве
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2014
|1' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Ольборг (Ольборг)
|27.11.2014
|1' -83'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|18.09.2014
|1' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|0:3
|Динамо (Киев)