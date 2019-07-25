Лазар Чиркович - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Лазар
|Фамилия
|Чиркович
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ниш
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|192
|Имя
|Лазар
|Фамилия
|Чиркович
|Команда
|Гонвед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ниш
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 августа 1992 (30 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люцерн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2019
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|3:0
|Люцерн (Люцерн)
|01.08.2019
|Был в запасе
|КИ Клаксвик (Клаксвик)
|0:1
|Люцерн (Люцерн)
|25.07.2019
|1' -90'
|Люцерн (Люцерн)
|1:0
|КИ Клаксвик (Клаксвик)