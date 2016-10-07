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    Адам Пристли - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Адам
    Фамилия Пристли
    Состав Без клуба
    Родной город Гибралтар
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 августа 1990 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гибралтар 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2016 85' -90' Кипр 3:1 Гибралтар
    10.10.2016 Был в запасе Гибралтар 0:6 Бельгия
    07.10.2016 1' -65' Эстония 4:0 Гибралтар
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