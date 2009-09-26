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    Поль Эссола - статистика

    Имя Поль
    Фамилия Эссола
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 декабря 1981 (41 год)
    Рост 169
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Днепр 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.04.2010 59' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Арсенал (Киев)
    26.09.2009 81' -90' Говерла (Ужгород) 0:2 Днепр (Днепр)
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