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    Тапио Хейккиля - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Тапио
    Фамилия Хейккиля
    Команда Хонка
    Состав Основной
    Родной город Эспоо
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 апреля 1990 (32 года)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ХИК 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.08.2015 1' -90' ХИК (Хельсинки) 0:0 Краснодар (Краснодар)
    20.08.2015 60' -90' Краснодар (Краснодар) 5:1 ХИК (Хельсинки)
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