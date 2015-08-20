Тапио Хейккиля - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Тапио
|Фамилия
|Хейккиля
|Команда
|Хонка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эспоо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Имя
|Тапио
|Фамилия
|Хейккиля
|Команда
|Хонка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Эспоо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2015
|1' -90'
|ХИК (Хельсинки)
|0:0
|Краснодар (Краснодар)
|20.08.2015
|60' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|5:1
|ХИК (Хельсинки)