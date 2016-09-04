Неманья Николич - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Николич
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 1988 (35 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Неманья
|Фамилия
|Николич
|Команда
|Хапоэль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Валево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 января 1988 (35 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2016
|Был в запасе
|Дания
|0:1
|Черногория
|08.10.2016
|68' -90'
|Черногория
|5:0
|Казахстан
|04.09.2016
|90' -90'
|Румыния
|1:1
|Черногория