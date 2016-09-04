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    Неманья Николич - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Неманья
    Фамилия Николич
    Команда Хапоэль
    Состав Основной
    Родной город Валево
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 января 1988 (35 лет)
    Рост 188
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2016 Был в запасе Дания 0:1 Черногория
    08.10.2016 68' -90' Черногория 5:0 Казахстан
    04.09.2016 90' -90' Румыния 1:1 Черногория
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