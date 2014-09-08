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    Максим Антонюк - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Максим
    Фамилия Антонюк
    Состав Без клуба
    Родной город Кишинев
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 января 1991 (32 года)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Молдавия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2015 89' -90' Лихтенштейн 1:1 Молдавия
    12.10.2014 Был в запасе Россия 1:1 Молдавия
    08.09.2014 54' -90' Черногория 2:0 Молдавия
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