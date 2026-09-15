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Вьетнам. Лига V
Команды
Конг Ан Ханой
Давид Энен
Статистика
€ 275 тыс
Давид Энен - статистика
Конг Ан Ханой
19 апреля 1986 (40), Либрамон-Шевиньи
#8 | Нападающий
186 см
Того | Бельгия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Гамба Осака
4 : 1
15.09.2026
Конг Ан Ханой
1' - 59'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2026/2027
Казахстан. Премьер-лига 2025
Казахстан. Премьер-лига 2024
Лига Европы 2024/2025
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Суперкубок Казахстана 2024
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тобол
7
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Тобол
1 : 3
26.07.2025
Кайрат
80' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Актобе
0 : 0
20.07.2025
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол
2 : 1
13.07.2025
Окжетпес
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Елимай
2 : 3
05.07.2025
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Тобол
2 : 2
29.06.2025
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Тобол
2 : 1
21.06.2025
Жетысу
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайсар
1 : 1
15.06.2025
Тобол
65' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
5 : 0
30.05.2025
Атырау
64' - 90'
78'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Туран
1 : 2
25.05.2025
Тобол
1' - 66'
36'
64'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Астана
1 : 3
10.05.2025
Тобол
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Тобол
2 : 1
04.05.2025
Кызыл-Жар
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Окжетпес
0 : 1
05.04.2025
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Тобол
1 : 1
30.03.2025
Елимай
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Женис
0 : 0
08.03.2025
Тобол
80' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
2 : 0
01.03.2025
Улытау
79' - 90'
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