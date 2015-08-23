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    Франко Синьорелли - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Франко
    Фамилия Синьорелли
    Состав Без клуба
    Родной город Мерида
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 января 1991 (32 года)
    Рост 178
    Вес 68
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2015 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    23.08.2015 57' -90' Эмполи (Эмполи) 1:3 Кьево (Верона)
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