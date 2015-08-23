Лука Мартинелли - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Мартинелли
|Команда
|Фоджа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Мартинелли
|Команда
|Фоджа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 декабря 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|23.08.2015
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Кьево (Верона)