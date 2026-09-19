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Испания. Сегунда
Команды
Жирона
Алекс Морено
Статистика
€ 3 млн
Алекс Морено - статистика
Жирона
8 июня 1993 (33), Сан-Садурни-д'Анойя
#11 | Защитник
179 см
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
1' - 84'
35, 44'
67'
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
1' - 90'
48'
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
Англия. Кубок 2024/2025
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Премьер-лига 2024/2025
Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Премьер-лига 2023/2024
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Испания. Примера 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Жирона
6
0
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Кадис
1 : 2
19.09.2026
Жирона
1' - 84'
35, 44'
67'
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
1' - 90'
48'
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
2 : 0
21.08.2026
Жирона
1' - 90'
88'
Испания. Сегунда, 1 тур
Жирона
1 : 1
16.08.2026
Леганес
1' - 90'
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