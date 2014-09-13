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    Томас Бертельс - статистика

    Защитник
    Имя Томас
    Фамилия Бертельс
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Гезеке
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 193
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Падерборн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2014 Был в запасе Падерборн (Падерборн) 1:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    13.09.2014 87' -90' Падерборн (Падерборн) 0:0 Кельн (Кельн)
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