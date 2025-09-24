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Германия. Третья Лига
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Алемания
Джидеон Юнг
Статистика
€ 300 тыс
Джидеон Юнг - статистика
Алемания
12 сентября 1994 (32), Дюссельдорф
#21 | Защитник
189 см | 76 кг
Германия | Гана
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсериспор
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 1 тур
Кайсериспор
0 : 4
24.09.2025
Бешикташ
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
1 : 1
20.09.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
1 : 1
14.09.2025
Гезтепе
1' - 63'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
30.08.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Кайсериспор
0 : 4
24.08.2025
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
17.08.2025
Кайсериспор
1' - 62'
47'
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