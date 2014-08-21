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    Нуну Ассиш - статистика

    Полузащитник
    Имя Нуну Ассиш
    Фамилия Лопеш де Алмейда
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Лозан
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 ноября 1977 (45 лет)
    Рост 168
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Омония 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2014 1' -90' Омония (Никосия) 1:2 Динамо (Москва)
    84'
    21.08.2014 1' -76' Динамо (Москва) 2:2 Омония (Никосия)
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