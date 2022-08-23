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    Рубен Невеш - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Рубен Диого
    Фамилия да Силва Невеш
    Команда Вулверхэмптон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 марта 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Стоимость:
    € 40,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    45'
    01.03.2023 1' - 90' Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    68'
    24.02.2023 1' - 90' Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Вулверхэмптон 0:1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 90' Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
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