Рубен Невеш - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Рубен Диого
|Фамилия
|да Силва Невеш
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 40,00
млн
|Имя
|Рубен Диого
|Фамилия
|да Силва Невеш
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|45'
|01.03.2023
|1' - 90'
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|68'
|24.02.2023
|1' - 90'
|Фулхэм
|1:1
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2023
|46' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|74'
|20.12.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|09.11.2022
|1' -72'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|23.08.2022
|62' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)