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    Оуэн О'Коннелл - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Оуэн
    Фамилия О'Коннелл
    Команда Чарльтон
    Состав Основной
    Родной город Дуглас
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 августа 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чарльтон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.01.2023 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:0 Чарльтон (Чарльтон)
    23.08.2022 1' -62' Уолсолл (Уолсолл) 0:1 Чарльтон (Чарльтон)
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