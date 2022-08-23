Оуэн О'Коннелл - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Оуэн
|Фамилия
|О'Коннелл
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуглас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Оуэн
|Фамилия
|О'Коннелл
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дуглас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 августа 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|23.08.2022
|1' -62'
|Уолсолл (Уолсолл)
|0:1
|Чарльтон (Чарльтон)