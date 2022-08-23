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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уолсолл - Чарльтон
Уолсолл - Чарльтон: обзор матча 23 августа 2022
Уолсолл
23.08.2022, вторник, 21:00
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Чарльтон
57'
Д. Джайесими
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Чарльтон
90'
+2
Желтая карточка
Ч. Кирк
Желтая карточка
H. White
86'
85'
Замена
Д. Добсон
️️️️
А. Генри
Замена
Д. Джеймс-Тейлор
️️️️
J. Earing
85'
81'
Замена
Д. Рак-Сакьи
️️️️
Д. Джайесими
78'
Желтая карточка
J. Forster-Caskey
Замена
H. White
️️️️
И. Хатчинсон
73'
Замена
F. Clarke
️️️️
T. Abraham
73'
Замена
D. Johnson
️️️️
Э. Уильямс
65'
62'
Замена
Р. Иннис
️️️️
О. О'Коннелл
62'
Замена
Ч. Кирк
️️️️
А. Морган
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джайесими
Желтая карточка
Т. Ноулз
55'
Желтая карточка
М. Монте
53'
Желтая карточка
Э. Уильямс
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
2
Liam Bennett
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
16
Ronan Maher
ЦП
11
Энди Уильямс
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
6
Мэнни Монте
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
7
Том Ноулз
ЦФ
11
Timmy Abraham
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Чарльтон
35
Джо Воллакотт
ВР
8
Jake Forster-Caskey
ЦЗ
8
Алби Морган
ЦП
6
Сэм Лавелл
ЦФ
6
Оуэн О'Коннелл
ЦФ
7
Диалланг Джайесими
ЦФ
19
Джек Пэйн
ЦФ
5
Аарон Генри
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Уолсолл
31
Adam Przybek
ВР
2
Hayden White
ЦЗ
20
Flynn Clarke
ЦП
26
Peter Clarke
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
39
Danny Johnson
ЦФ
Чарльтон
5
Райан Иннис
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
13
Крейг Макгилливрей
ЦФ
28
Шон Клэр
ЦФ
26
Скотт Фрейзер
ЦФ
15
Джордж Добсон
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
2-2-5
2
5
Дэниелс
21
16
24
11
7
Ноулз
21
Хатчинсон
6
Монте
1-1-5
35
Воллакотт
8
8
Морган
6
Лавелл
5
Генри
19
Пэйн
7
Джайесими
6
О'Коннелл
21
Хатчинсон
2
2
21
Хатчинсон
11
20
20
11
21
18
Джеймс-Тейлор
18
Джеймс-Тейлор
21
11
Уильямс
39
39
11
Уильямс
6
О'Коннелл
5
Иннис
5
Иннис
6
О'Коннелл
8
Морган
25
Кирк
25
Кирк
8
Морган
7
Джайесими
17
Рак-Сакьи
17
Рак-Сакьи
7
Джайесими
5
Генри
15
Добсон
15
Добсон
5
Генри
Остались в запасе
Уолсолл
Чарльтон
31
Adam Przybek
ВР
26
Peter Clarke
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
13
Крейг Макгилливрей
ЦФ
28
Шон Клэр
ЦФ
26
Скотт Фрейзер
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
31
Adam Przybek
ВР
26
Peter Clarke
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
Остались в запасе
13
Крейг Макгилливрей
ЦФ
28
Шон Клэр
ЦФ
26
Скотт Фрейзер
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Уолсолл - Чарльтон
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Уолсолл
0 : 0
14.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
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