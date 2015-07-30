Лестер Пелтье - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Лестер
|Фамилия
|Пелтье
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Имя
|Лестер
|Фамилия
|Пелтье
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 сентября 1988 (34 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2015
|1' -46'
|Слован (Братислава)
|3:3
|Краснодар (Краснодар)
|33'
|30.07.2015
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|2:0
|Слован (Братислава)