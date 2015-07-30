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    Лестер Пелтье - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Лестер
    Фамилия Пелтье
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 сентября 1988 (34 года)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2015 1' -46' Слован (Братислава) 3:3 Краснодар (Краснодар)
    33'
    30.07.2015 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 2:0 Слован (Братислава)
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