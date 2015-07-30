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    Карол Месарош - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Карол
    Фамилия Месарош
    Команда Слован
    Состав Основной
    Родной город Галанта
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июля 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2015 46' -90' Слован (Братислава) 3:3 Краснодар (Краснодар)
    55'
    30.07.2015 1' -59' Краснодар (Краснодар) 2:0 Слован (Братислава)
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