Карол Месарош - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Карол
|Фамилия
|Месарош
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Галанта
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Карол
|Фамилия
|Месарош
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Галанта
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2015
|46' -90'
|Слован (Братислава)
|3:3
|Краснодар (Краснодар)
|55'
|30.07.2015
|1' -59'
|Краснодар (Краснодар)
|2:0
|Слован (Братислава)