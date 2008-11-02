|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2009
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:3
|Севилья (Севилья)
|04.01.2009
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Осасуна (Памплона)
|07.12.2008
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:4
|Севилья (Севилья)
|29.11.2008
|1' -54'
|Севилья (Севилья)
|0:3
|Барселона (Барселона)
|22.11.2008
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|09.11.2008
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Рекреативо (Уэльва)
|02.11.2008
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:2
|Севилья (Севилья)