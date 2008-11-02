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    Том Де Мул - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Том
    Фамилия Де Мул
    Состав Без клуба
    Родной город Капельен
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 марта 1986 (37 лет)
    Рост 173
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.01.2009 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 1:3 Севилья (Севилья)
    04.01.2009 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Осасуна (Памплона)
    07.12.2008 Был в запасе Реал (Мадрид) 3:4 Севилья (Севилья)
    29.11.2008 1' -54' Севилья (Севилья) 0:3 Барселона (Барселона)
    22.11.2008 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    09.11.2008 1' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Рекреативо (Уэльва)
    02.11.2008 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 3:2 Севилья (Севилья)
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