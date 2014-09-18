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    Нильс Кашнер - статистика

    Нападающий
    Имя Нильс
    Фамилия Кашнер
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Штральзунд
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зальцбург 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.10.2014 73' -90' Астра (Джурджу) 1:2 Зальцбург (Зальцбург)
    18.09.2014 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 2:2 Селтик (Глазго)
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