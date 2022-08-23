Эшли Барнс - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Эшли
|Фамилия
|Барнс
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бат
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 октября 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|77
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Эшли
|Фамилия
|Барнс
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бат
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 октября 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|77
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 63'
|Бернли
|3:0
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Блэкпул
|0:0
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|1' - 68'
|Бернли
|4:0
|Хаддерсфилд Таун
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|7'
|21.02.2023
|1' - 90'
|Миллуолл
|1:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|51'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Лутон Таун
|0:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|78'
|14.02.2023
|1' - 71'
|Бернли
|1:1
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|58'
|11.02.2023
|1' - 61'
|Бернли
|3:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|2
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -82'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|23.08.2022
|1' -90'
|Шрусбери Таун (Шрусбери)
|0:1
|Бернли (Бернли)