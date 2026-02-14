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Англия. Чемпионшип
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Бернли
Эшли Барнс
Статистика
€ 150 тыс
Эшли Барнс - статистика
Бернли
30 октября 1989 (36), Бат
#35 | Нападающий
186 см | 77 кг
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Бернли
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бернли
1 : 2
14.02.2026
Мэнсфилд Таун
1' - 81'
40'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бернли
5 : 1
10.01.2026
Миллуолл
1' - 90'
11, 65'
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