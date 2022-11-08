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    Джек Стивенс - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Джек
    Фамилия Стивенс
    Команда Саутгемптон
    Состав Основной
    Родной город Плимут
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 января 1994 (29 лет)
    Рост 185
    Вес 84
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2022 1' -90' Борнмут (Борнмут) 4:1 Эвертон (Ливерпуль)
    85'
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