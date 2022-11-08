Джек Стивенс - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Стивенс
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Плимут
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1994 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|84
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Стивенс
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Плимут
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 января 1994 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|85'