Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Рис Бурк - статистика

Чарльтон
2 сентября 1996 (30)
#32 | Защитник
189 см | 81 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чарльтон
17
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Суонси
3 : 1
02.05.2026
Чарльтон
1' - 60'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Чарльтон
2 : 1
25.04.2026
Халл Сити
28' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Чарльтон
1 : 2
22.04.2026
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
18.04.2026
Чарльтон
1' - 62'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Чарльтон
1 : 2
11.04.2026
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Чарльтон
0 : 1
28.02.2026
Рексхэм
1' - 13'
12'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Миллуолл
4 : 0
24.01.2026
Чарльтон
55' - 90'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Чарльтон
1 : 2
20.01.2026
Дерби Каунти
1' - 87'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Чарльтон
1 : 0
17.01.2026
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Блэкберн
2 : 2
04.01.2026
Чарльтон
1' - 42'
41'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Чарльтон
1 : 1
01.01.2026
Ковентри
1' - 90'
27'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Портсмут
2 : 1
29.12.2025
Чарльтон
1' - 84'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Норвич Сити
1 : 0
26.12.2025
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Чарльтон
1 : 1
01.11.2025
Суонси
1' - 46'
45'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2025
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
0 : 3
21.10.2025
Чарльтон
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Чарльтон
2 : 1
18.10.2025
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 76'
45'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Престон
2 : 0
04.10.2025
Чарльтон
1' - 69'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Дерби Каунти
1 : 1
30.09.2025
Чарльтон
57' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Чарльтон
3 : 0
27.09.2025
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
20.09.2025
Чарльтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Чарльтон
1 : 1
13.09.2025
Миллуолл
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 1
30.08.2025
Чарльтон
Был в запасе
Главные новости
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
Вчера, 21:30
2
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 20:59
1
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
Вчера, 20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
Вчера, 19:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+