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    Тайлер Блэкетт - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Тайлер
    Фамилия Блэкетт
    Команда Цинциннати
    Состав Основной
    Родной город Манчестер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротерхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 64' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:0 Ротерхэм (Шеффилд)
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