Тайлер Блэкетт - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Тайлер
|Фамилия
|Блэкетт
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Тайлер
|Фамилия
|Блэкетт
|Команда
|Цинциннати
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манчестер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротерхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|64' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:0
|Ротерхэм (Шеффилд)