Давид Озманов - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Давид
|Отчество
|Тенгизович
|Фамилия
|Озманов
|Команда
|Сокол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Давид
|Отчество
|Тенгизович
|Фамилия
|Озманов
|Команда
|Сокол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1995 (28 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА-Хабаровск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2016
|Был в запасе
|Мордовия (Саранск)
|0:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|08.10.2016
|Был в запасе
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|26.09.2016
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|21.08.2016
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|17.08.2016
|1' -28'
|Сокол (Саратов)
|2:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|13.08.2016
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Факел (Воронеж)