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€ 300 тыс

Олег Красильниченко - статистика

Волга
21 января 1997 (29), Крымск
#3 | Защитник
172 см | 68 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Волга
0 : 1
18.09.2026
Спартак К
1' - 36'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Уфа
2 : 2
13.09.2026
Волга
1' - 90'
89'
Россия. Кубок, 1/4 финала
Волгарь
0 : 0
09.09.2026
Волга
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Волга
3 : 0
05.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нижний Новгород
2 : 2
30.08.2026
Волга
57' - 90'
76'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волга
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Волга
0 : 1
18.09.2026
Спартак К
1' - 36'
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Уфа
2 : 2
13.09.2026
Волга
1' - 90'
89'
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Волга
3 : 0
05.09.2026
Арсенал
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нижний Новгород
2 : 2
30.08.2026
Волга
57' - 90'
76'
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Волга
1 : 3
22.08.2026
Шинник
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Сочи
1 : 0
16.08.2026
Волга
69' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 5 тур
КАМАЗ
1 : 2
09.08.2026
Волга
80' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Волга
0 : 2
02.08.2026
Челябинск
1' - 46'
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Волга
2 : 0
25.07.2026
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. PARI Первая лига, 2 тур
Торпедо
3 : 1
19.07.2026
Волга
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Волга
1 : 2
11.07.2026
Енисей
Был в запасе
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