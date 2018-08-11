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    Диафра Сахо - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Диафра
    Фамилия Сахо
    Состав Без клуба
    Родной город Гедиавайе
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 декабря 1989 (33 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.08.2018 Был в запасе Марсель (Марсель) 2:2 Ренн (Ренн)
    18.08.2018 1' -90' Ренн (Ренн) 1:0 Анжер (Анжер)
    11.08.2018 1' -59' Лилль (Лилль) 3:1 Ренн (Ренн)
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