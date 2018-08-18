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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Анжер
Ренн - Анжер: обзор матча 18 августа 2018
Ренн
18.08.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
81'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Анжер
90'
+3
Желтая карточка
А. Фульини
ГОЛ! 1:0!
И. Сарр
81'
Желтая карточка
Ж. Гелин
58'
43'
Желтая карточка
В. Канга
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Анжер
4
Матео Павлович
ВР
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
17
Шейх Ндойе
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
4-4-1-1
40
Коубек
5
Бенсебаини
25
Гелин
17
Мешер
14
Траоре
17
Леа Силики
27
Бурижо
19
Гренье
21
Андре
7
Сарр
25
Сахо
2-1-4-1-1
4
Павлович
15
Мансе
8
Траоре
7
Сантамария
17
Пажо
6
Мангани
10
Фульини
15
Капелле
29
Тайт
9
Канга
Остались в запасе
Ренн
Анжер
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
17
Шейх Ндойе
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
34
Янн Гбоу
ЛВ
27
Абдулайе Диалло
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
1
Матье Мишель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
17
Шейх Ндойе
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Ренн - Анжер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
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