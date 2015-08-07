Денис Сиднев - статистика
#68 | Защитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Сиднев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|170
|Вес
|67
|Имя
|Денис
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Сиднев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 февраля 1998 (25 лет)
|Рост
|170
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2015
|Был в запасе
|Динамо (мол) (Москва)
|1:1
|Академия Кубань (Краснодар)
|20.08.2015
|1' -46'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Динамо (мол) (Москва)
|15.08.2015
|1' -66'
|Динамо (мол) (Москва)
|2:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|07.08.2015
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)