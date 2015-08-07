Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Денис Сиднев - статистика

    #68 | Защитник
    Имя Денис
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Сиднев
    Команда Динамо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 февраля 1998 (25 лет)
    Рост 170
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2015 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 1:1 Академия Кубань (Краснодар)
    20.08.2015 1' -46' Ахмат (мол) (Грозный) 2:0 Динамо (мол) (Москва)
    15.08.2015 1' -66' Динамо (мол) (Москва) 2:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    07.08.2015 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Динамо (мол) (Москва)
    • Читайте нас: 
    11